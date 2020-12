Polizei: Einbrecher stehlen Geld aus Beverbrucher Wohnhaus

Kreis Cloppenburg Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonnabend, 10.05 Uhr, Bargeld aus einem Wohnhaus am Königsring in Beverbruch gestohlen. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten das Haus nach wertvollen Gegenständen. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) an.

• Brand in Betrieb

Aus bislang unbekannter Ursache brannte es am Sonntag gegen 1.20 Uhr in einem Handwerksbetrieb an der Mühlenstraße in Lindern. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern löschte das Feuer. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

• Alkohol und Drogen

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss befuhr ein 26-Jähriger am Sonnabend gegen 20.45 Uhr den Herzog-Erich-Ring in Cloppenburg. Der Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,65 Promille. Es Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet.

• Fahren ohne „Lappen“

Ohne Führerschein war ein 36-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg am Donnerstag gegen 3.40 Uhr auf dem Alten Emsteker Weg in Cloppenburg unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• Schwer verletzt

Eine 14-jährige Fußgängerin wurde am frühen Freitagabend bei einem Unfall in Molbergen schwer verletzt. Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 37-Jähriger aus Molbergen die Stedingsmühler Straße aus Richtung Varrelbusch kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Kreuzung Zum Tegelkamp/Stedingsmühler Str./Erlenweg erfasste er die 14-Jährige. Diese wollte die Fahrbahn in Richtung Erlenweg überqueren. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

• Unfallflucht I

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag gegen 17.45 Uhr beim Vorbeifahren einen Pkw der Marke Renault, der an der Hammeler Straße in Lastrup stand. Zeugen mögen sich bei der Polizei Lastrup (Telefon 0 44 72/ 93 28 60) melden.

• Unfallflucht II

Mit seinem Fahrrad befuhr ein 23-Jähriger aus Cloppenburg am Freitag gegen 16.55 Uhr den Kreisverkehr am Pingel-Anton in Cloppenburg. Eine 83-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Cloppenburg, verließ den Kreisverkehr in Richtung Pingel-Anton. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des Radfahrers, der daraufhin gegen die Fahrertür des Autos fuhr und stürzte. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 83-jährige Autofahrerin flüchtete jedoch von der Unfallörtlichkeit. Sie konnte zu einem späteren Zeitpunkt von der Polizei ermittelt werden.

• 1,60 Promille

Unter dem Alkoholeinfluss von 1,60 Promille fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Essen am Sonnabend gegen 1.10 Uhr an der Kreuzung Wallstraße/Bokaerstraße in Lastrup aus Richtung Hemmelte kommend gegen einen Baum. Der 27-Jährige flüchtete, konnte jedoch wenig später von der Polizei ermittelt werden. Beim 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt.

• Unter Drogen

Unter Drogeneinfluss befuhr befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer, der in Cloppenburg wohnt, am Freitag gegen 10 Uhr die Rosengärten in Cloppenburg. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Unfallflucht geklärt

Vermutlich aufgeklärt ist eine Verkehrsunfallflucht, zu der es am Samstag, 28. November, am Friedhof Am Schneewall in Essen gekommen war. Ein zunächst unbekannter Verursacher beschädigte die dortige Mauer und entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Durch die Auswertungen der Spurenlage habe der Kreis der möglichen Fahrzeuge eingegrenzt werden können, berichtet die Polizei. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte ein 30-Jähriger aus Essen ausfindig gemacht werden, dessen Transporter mutmaßlich übereinstimmende Beschädigungen aufwies. Gegen den Essener wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

• Festnahme auf A 1

Einen 34-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen, der keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand, erwischte die Autobahnpolizei am Freitag gegen 23.50 Uhr auf dem Parkplatz Cappeln-Hagelage an der A 1 im Bereich der Gemeinde Emstek. Ein durchgeführter Drogenvortest führte zu dem Ergebnis, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amphetaminen zu stehen schien. Die entnommene Blutprobe wurde zwecks Analyse einem Labor übersandt.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer von den polnischen Behörden international per Haftbefehl gesucht wird. Es erfolgt daher die vorläufige Festnahme und die Aufnahme ins Polizeigewahrsam zum Zwecke der Auslieferung.