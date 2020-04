Polizei: Garreler (38) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Kreis Cloppenburg Bei einem Unfall auf der A 1 Richtung Bremen ist am Karfreitag gegen 0.10 Uhr ein 38-jähriger Garreler lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum, teilte die Polizei mit.

Der 38-Jährige war mit seinem Audi A 4 in einer Baustelle auf dem rechten von zwei verengten Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bremen-Brinkum fuhr ein 50-jähriger Bremer mit seinem Mercedes AMG mit hoher Geschwindigkeit auf den Audi auf. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Audi in die Mittelschutzplanke und kam im abgesperrten Baustellenbereich zum Stehen. Der Mercedes kollidierte mit der Außenschutzplanke und blieb quer zur Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Durch den Unfall erlitt der Fahrer des Audi lebensgefährliche Verletzungen, der Fahrer des Mercedes trug lediglich leichte Verletzungen davon. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn fest, dass der 50-jährige Bremer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem Mann wurde Blut entnommen. Auch beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.

Da aus dem Audi nach dem Unfall etwas Rauch aufstieg, wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß Mackenstedt alarmiert, welche den Wagen ablöschte. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten war die A 1 in Richtung Bremen für circa vier Stunden voll gesperrt. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen kam es auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens nicht, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden liegt bei schätzungsweise 57 000 Euro.

• Unter Drogen

Eine 25-jährige Cloppenburgerin befuhr am Donnerstag gegen 12.15 Uhr mit einem Kraftrad die Bether Straße in Cloppenburg, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

• Pkw nicht zugelassen

Mit einem nicht zugelassenen Pkw war eine 25-jährige Molbergerin am Donnerstag gegen 21.50 Uhr auf der Soestenstraße in Cloppenburg unterwegs. Am Auto waren entstempelte Kennzeichen angebracht, die sichergestellt wurden.

• Auffahrunfall

Eine 28-jährige Autofahrerin aus Essen verursachte am Donnerstag in Bevern einen Unfall. Eine Pkw-Fahrerin (20) aus Essen hatte gegen 18.25 Uhr die Kirchstraße in Richtung Addrup befahren. Sie wollte abbiegen, musste aber warten. Dies erkannte die 28-Jährige zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurden die Beteiligten sowie eine Mitfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 7500 Euro.

• Auto beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 16.45 Uhr, einen schwarzen Nissan Micra, der auf einem Parkplatz eines Discounters an der Angelbecker Straße in Löningen stand. Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Telefon 0 54 32/ 95 00) entgegen.