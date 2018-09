Kreis Cloppenburg Ein Ladendieb ist in Cloppenburg beobachtet worden. In Lastrup gerieten Werkstätten in das Visier von Einbrechern, und in Löningen gab es einen Unfall unter Alkohol: Ein 24-Jähriger hatte 1,9 Promille im Blut.

Gegen 20.45 Uhr war es in Cloppenburg am Freitag erneut zu einem Diebstahl von Energie-Drink-Dosen aus einem Einkaufsmarkt an der Emsteker Straße gekommen. Ein 27-jähriger Oldenburger wurde von Angestellten dabei beobachtet, wie er die Dosen in eine mitgebrachte Tasche packte und den Markt verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Ob ein Zusammenhang zu weiteren ähnlich gelagerten Taten besteht, wird derzeit durch die Polizei überprüft.

In Lastrup gab es zwischen Donnerstag, 13. September, 16 Uhr, und Freitag, 14. September, 18 Uhr, zwei Diebstählen aus Werkstatträumen. Ein Diebstahl ereignete sich in der Thomas-Mann-Straße, einer in der Schillerstraße. Die Polizei geht von ein und demselben Täter aus. Er entwendete dabei aus den Werkstätten mehrere Elektrowerkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lastrup, Tel. 04472/8429, oder der Polizei Cloppenburg, Tel. 04471/18600, zu melden.

In Löningen befuhr ein 24-Jähriger am Sonntag um 0.13 Uhr mit seinem Pkw die Lodberger Straße. Kurz vor der Einmündung zur Lagestraße kam er aufgrund von Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Anschließend entfernte er sich mit seinem Pkw von der Unfallstelle.

Die Polizei traf den Alkohol-Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Ein Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Sachschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt, so die Polizei weiter.

Ebenfalls in Löningen registrierte die Polizei einen Einbruchdiebstahl, der sich zwischen Freitag, 23.45 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, bei einem Betrieb im Industriepark ereignet hatte. Unbekannte entfernten ein Zaunelement, betraten das Gelände, entwendeten aus einem Pkw ein Radio und aus einem weiteren Pkw und einem Container Werkzeug. Ein Werkzeugwagen wurde aufgebrochen, jedoch nichts daraus entwendet. Zusätzlich stahlen sie einen auf dem Gelände stehenden Pkw des Typs VW Caddy, der später in der Nähe wieder aufgefunden wurde.