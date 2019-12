Kreis Cloppenburg Ohne Zustimmung seiner Mutter hat sich am Freitag gegen 20 Uhr ein 19-jähriger Molberger den Schlüssel von deren Pkw genommen und ist mit dem Wagen losgefahren. Wenig später brachte er ihn wieder zurück. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwarten ihn nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Autos.

0,89 Promille

• Unter dem Alkoholeinfluss von 0,89 Promille hat ein 21-jähriger Garreler am Samstag gegen 3.30 Uhr den Industriezubringer in Cloppenburg befahren. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Unfallflucht in Emstek

• Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bereits am 23. Dezember zwischen 11 und 13 Uhr den Renault Twingo einer 52-jährigen Halenerin. Diese hatte sowohl beim Netto als auch beim Edeka in Emstek eingekauft und erst zu Hause festgestellt, dass ihr Wagen einen Unfallschaden aufwies. Diesen schätzt die Polizei auf circa 1000 Euro. Zeugen mögen sich bei der Polizei Emstek (Telefon 0 44 73/ 23 06) melden.

• Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf dem Lankumer Ring in Cloppenburg. Ein 36-jähriger Molberger befuhr mit seinem Mercedes die Straße in Richtung Innenstadt, als in Höhe der Hausnummer zwei aus einer Seitenstraße ein Pkw auf die Straße aufbog. Es kam zu einer leichten Berührung der Autos, wobei ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro an dem Mercedes des Molbergers entstand. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Auto zerkratzt

• Unbekannte zerkratzten bereits zwischen dem 23. Dezember, 11 Uhr, und dem 24. Dezember, 14 Uhr, einen BMW 320i, welcher im Innenstadtbereich von Löningen abgestellt war. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

• Am Freitag befuhr ein 15-jähriger Löninger gegen 19.15 Uhr die Linderner Straße in Löningen mit einem Kleinkraftrad. Bei einer Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Jugendliche lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist und keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Gegen Zaun gefahren

• Ein unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Heiligabend, 19 Uhr, und dem 2. Weihnachtstag, 12 Uhr, den Zaun eines Firmengeländes an der Nord-Allee 11 in Drantum. Zeugen mögen sich bei der Polizei Emstek (Telefon 0 44 73/ 23 06) melden.