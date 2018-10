Kreis Cloppenburg Eine Tankstelle an der Vlämischen Straße in Lastrup ist am Freitag um 22.10 Uhr von zwei Unbekannten überfallen worden, erbeutet wurde jedoch nichts. Eine Angestellte wurde von den zwei Männern abgefangen, als sie nach Geschäftsschluss die Tankstelle abschließen wollte. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten die maskierten Männer die Herausgabe von Bargeld. Die 44-jährige Angestellte aus Löningen konnte die Täter jedoch in die Flucht schlagen, indem sie mit einem Gegenstand nach ihnen warf. Geld konnten sie nicht erbeuten. Das Opfer wurde nicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach zwei etwa 25 Jahre alten, deutschsprachigen Männern mit europäischem Aussehen, die jeweils mit einer dunklen Jacke und vermutlich dunklen Arbeitshosen (rot abgesetzt) bekleidet waren. Die Täter wurden als schlank und etwa 160 bis 170 Zentimeter, sowie 175 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 44 71/1 86 00.

Ein 15-jähriger Löninger auf einem Roller ist am Freitag von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Elberger Straße in Löningen. Eine 24-jährige Löningerin übersah den Rollerfahrer auf dem Radweg beim Abbiegen. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.