Kreis Cloppenburg Einen schweren Unfall im Südkreis meldet die Autobahnpolizei von der A 1. Ansonsten blieb es weitgehend ruhig.

Bei dem Unfall auf der Autobahn am Samstag gegen 1.30 Uhr in Höhe des Parkplatzes Cappeln-Hagelage in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg ist eine Person schwer verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Bremen kam nach Auswertung der Spurenlage mit hohem Tempo in Höhe der Parkplatzeinfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in das Sichtdreieck des Parkplatzes. Dort geriet das Fahrzeug auf die Schutzplanke und stieß in etwa zwei Metern Höhe in den Lärmschutzwall. Danach wurde es wieder in Richtung Fahrbahn geschleudert, landete mit dem Unterboden voran auf der Planke und ragte in den Standstreifen. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde der Hauptfahrstreifen durch die Polizei bis 3.20 Uhr gesperrt. Es kam jedoch nicht zu nennenswerten Behinderungen des Verkehrs.

Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall fuhr ein 37 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Osnabrück durch an der Unfallstelle liegende Trümmerteile und beschädigte einen Reifen seines Pkw derart, dass auch er seine Weiterfahrt nicht fortsetzen konnte. Sein Fahrzeug musste gleichfalls abgeschleppt werden.

Aus dem Löningen Raum meldet die Polizei einen Verkehrsunfall mit Motorradfahrer- und Reiterbeteiligung. Eine 17-Jährige aus Schöppingen ritt gemeinsam mit vier weiteren Reiterinnen an der Menslager Straße in Richtung Böen entlang, als im Bereich einer Linkskurve eine Gruppe Motorradfahrer entgegenkam. Durch lautstarkes Beschleunigen wurden die Pferde aufgeschreckt. Die Reiterin fiel daraufhin von ihrem Pony und wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Löningen ( Tel. 05432/9500) zu melden.

Zeugen sucht die Polizei auch nach einem Unfall an einer Hofzufahrt an der Bether Straße in Cloppenburg am Samstag (Tel. 04471/ 18600). Der Fahrer eines silberner Skoda Yeti erweckte zunächst den Anschein, einen Mountainbike-Fahrer auf dem Geh- und Radweg durchfahren lassen zu wollen. Als dieser anfuhr, setzte der Pkw plötzlich doch seine Fahrt fort. Der Radfahrer stürzte, der Pkw-Fahrer machte sich aus dem Staub.