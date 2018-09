Kreis Cloppenburg Ein 52-jähriger Cloppenburger ist bei einem Verkehrsunfall in Emstek am Samstag schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Alten Bundesstraße in Richtung Emstek unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, so die Polizei. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Seinen Führerschein abgeben musste ein 56-jähriger Friesoyther am Freitag in Cloppenburg. Laut Polizeiangaben fuhr er unter deutlichem Alkoholeinfluss um 11.23 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Pingel-Anton. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Ein 32-jähriger Mann aus Halen ist bei einer Schlägerei in Emstek am Samstagabend verletzt worden. Gegen 20 Uhr wurde der 32-Jährige auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Broklandstraße, Ortsteil Halen, von mehreren unbekannten Personen geschlagen. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18 60 0 oder bei der Polizei Emstek unter Telefon 04473/2306 melden.

Ein 78-jähriger Radfahrer wurde laut Polizei bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg am Samstag gegen 15.45 Uhr leicht verletzt. Eine 25-jährige Quakenbrückerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Lindenallee. An der Einmündung zur Emsteker Straße übersah sie beim Abbiegen den 78-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Emsteker Straße in Richtung Emstek unterwegs war. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 1000 Euro.