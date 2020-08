Polizei: Zwei junge Fahrer kommen von der Straße ab

Kreis Cloppenburg Von der Straße ist am Montag ein 24-jähriger Autofahrer aus Cappeln abgekommen. Er war um 15.45 Uhr auf der Vestruper Straße in Cappeln unterwegs, als er am Ende einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße fuhr. Das Auto schleuderte aus dem Graben über die Fahrbahn und kam in einem Graben auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden, teilt die Polizei mit. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

• Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Lastrup verursachte am Montag gegen 9 Uhr in Löningen einen Unfall. Während sie gegen 9 Uhr die Röpker Straße in Richtung Löningen in Höhe der Einmündung Zur Moorburg befuhr, kam sie aus bisher ungeklärter Ursache zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin übersteuerte die Fahrerin nach links und schleuderte mit dem Wagen nach links über die Fahrbahn. Im Seitenraum kollidierte der Pkw mit zwei Bäumen. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

• Mit einem unversicherten E-Scooter hat ein Cloppenburger (18) am Montag gegen 10 Uhr die Efeustraße in Cloppenburg befahren. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren ein.

• Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 10.30 und 11 Uhr einen schwarzen Mercedes B 180 CDI, der am Kurt-Schmücker-Platz in Löningen stand. Er flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Löningen (Telefon 0 54 32/ 95 00).

• Unbekannte Täter schlitzten zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, die Plane eines Sattelaufliegers des Herstellers Schmitz auf, der am Emsteker Weg in Halen stand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem Auflieger entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bei der Polizei Emstek (Telefon 0 44 73/ 23 06).

• Ebenfalls noch nicht identifizierte Diebe stahlen zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, aus einer Gärtnerei an der Calhorner Straße in Essen vier japanische Stechpalmengewächse. Zeugen mögen sich mit der Polizei Essen (Telefon 0 54 34/ 39 55) in Verbindung setzen.

• Bislang unbekannte Täter zerkratzten zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, auf dem Parkplatz eines Sonderpostengeschäftes am Großen Kamp in Cappeln den Lack eines schwarzen Audi A6 Avant. Hinweise an die Polizei Cappeln (Telefon 0 44 78/ 15 55).