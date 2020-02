Kreis Cloppenburg Unbekannte Täter haben bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag einige Fassaden im Cloppenburger Stadtgebiet mit Farbschmierereien beschädigt. Zu den beiden bereits berichteten Fällen – Firmenschild und Restaurant-Fenster an der Löninger Straße sowie Spielothek-Fassade an der Bürgermeister-Winkler-Straße/Ecke Fortmannsweg – vermeldete die Polizei am Mittwoch weitere Tatorte: Betroffen sind ein Immobilienbüro, ein Tattoo-Studio sowie eine Garagenwand am Rathausweg, eine Spielothek in der Straße Walhalla, ein Möbelgeschäft und ein Versicherungsbüro an der Eschstraße sowie ein Garagentor an der Bürgermeister-Heukamp-Straße. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) an.

• Zwei Männer gesucht

Unbekannte versuchten bereits am 6. Februar gegen 21.15 Uhr, sich Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Ladestraße in Emstek zu verschaffen. Zwei männliche Täter wollten die Hauseingangstür einer Anliegerwohnung aufhebeln. Sie wurden dabei von den Bewohnern des Hauses gestört und flüchteten in Richtung Ortsmitte. Einer der Männer soll schwarze Kleidung getragen haben, der andere Täter soll dunkel und weiß gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Telefon 0 44 73/ 23 06) an.

• 1,69 Promille – Unfall

Unter dem Alkoholeinfluss von 1,69 Promille verursachte ein Autofahrer aus Essen am Mittwoch einen Unfall in Lastrup. Der 29-Jährige hatte den Landwehr in Richtung Darreler Straße befahren. Gegen 3.45 Uhr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Er wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug im Straßengraben und alarmierte die Polizei. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie den Fahrer schlafend in seinem verunfallten Auto vor und weckten ihn. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte.

• Drogen genommen

Unter dem Einfluss von Drogen ist am Dienstag ein 28-jähriger Cloppenburger am Steuer eines Autos erwischt worden. Er wurde um 11.50 Uhr auf der Margaretenstraße in Cloppenburg kontrolliert.

• Unfall in Cappeln

Die Cappelner Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall den Verursacher. Der unbekannte Autofahrer geriet am Montag um 17.20 Uhr im Kurvenbereich der Bakumer Straße nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein 20-Jähriger aus Hannover musste ihm ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Telefon 0 44 78/ 15 55) entgegen.

• Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 14.40 und 14.50 Uhr einen Hyundai, der auf dem Seitenstreifen vor einem Lebensmittelgeschäft an der Friesoyther Straße in Cloppenburg stand. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.