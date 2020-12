Polizeieinsätze im Landkreis Cloppenburg: Jede Menge Verstöße gegen Corona-Regeln geahndet

Kreis Cloppenburg Keine Abstände, keine Masken, Zusammenkünfte von Personen aus mehr als zwei Haushalten: Zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen haben Beamte der Polizei am Wochenende im Kreis festgestellt.

• Cloppenburg

In Cloppenburg trafen Polizisten am Freitag gegen 18.10 Uhr im Stadtpark sieben Personen im Alter von zwölf bis 19 Jahren aus sechs verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Garrel und Cloppenburg an. Sie trugen weder Schutzmasken noch hielten sie Abstände ein. • Am Samstag gegen 19 Uhr stoppten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle auf der Emsteker Straße einen Pkw mit fünf Insassen im Alter von 15 bis 18 Jahren aus vier verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Cappeln, Emstek und Cloppenburg. • Gegen 21.16 Uhr am Samstag trafen Polizisten auf einem Parkplatz am Lankumer Ring auf drei Personen (17 bis 18 Jahre) aus drei verschiedenen Haushalten aus dem Bereich Cloppenburg. • Bereits gegen 18.45 Uhr waren die Beamten zu einer Ruhestörung durch laute Musik zu einer Wohnung in der Philipp-Reis-Straße gerufen worden. Sechs Personen im Alter von 24 bis 53 Jahren aus drei verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Cloppenburg und Barßel feierten ohne Schutzmaßnahmen. • Vier Personen (19 bis 21 Jahre) aus vier Haushalten in Cloppenburg und Emstek trafen die Beamten um 23.52 Uhr auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Feigel-Straße ohne Schutz- und Abstandsmaßnahmen an.

• Lindern

In Lindern wurde der Polizei am Freitag gegen 23.20 Uhr eine Ruhestörung durch laute Musik aus einer Wohnung an der Lindenstraße gemeldet. Die Beamten überraschten dort acht Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren aus acht verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Lindern, Lastrup und Molbergen ohne Schutzmaßnahmen an. Die Zusammenkunft wurde durch die Beamten beendet und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einen der Feiernden erwartet zusätzlich ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, einen anderen eine zusätzliches Ordnungswidrigkeitverfahren, weil er falsche Personalien angegeben hatte, teilte die Polizei mit.

Eine erste Feier lösten die Polizei in Lindern am Freitag bereits um 15.15 Uhr auf. Daran teilgenommen hatten acht Personen im Alter von 21 bis 51 Jahren.

• GArrel

In Garrel hatten sich am Samstag gegen 21.50 Uhr auf einer Sitzbank an der Teichstraße fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren aus fünf Haushalten aus Garrel getroffen.

• Lastrup

In Lastrup trafen die Beamten am Samstag gegen 23 Uhr auf einem Schulgelände fünf Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 16 bis 20 Jahren aus fünf Haushalten aus den Bereichen Lastrup und Cloppenburg.

• Cappeln

Zehn Personen (zwischen 21 und 46 Jahren) aus verschiedenen Haushalten an einer Feier teil am Freitag in Cappeln teil. Bei der Kontrolle um 21.15 Uhr wurden Platzverweise ausgesprochen und Anzeigen gefertigt.

• Löningen

In Löningen trafen sich am Freitag um 20.30 Uhr vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten bei der Schule an der Hasestraße. Gegen die 15-18-Jährigen wurden ebenfalls Anzeigen gefertigt.