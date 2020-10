Polizeikontrollen: Fast alle Fahrzeuge mit Mängeln unterwegs

Kreis Cloppenburg Bei 23 Kontrollen haben Mitarbeiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta insgesamt bei 20 Fahrzeugen Verstöße festgestellt. Die Beamten hatten sich am Mittwoch bei Schwerpunktkontrollen im gesamten Oldenburger Münsterland den Schwerlastverkehr vorgenommen.

In Lastrup ahndeten die Polizeibeamten im Bereich der Bundesstraße 213 die Missachtung des Überholverbotes sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen: So überholten zu unterschiedlichen Zeiten 13 Lastwagen-Fahrer im Überholverbot, zudem wurden zwölf Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie weitere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da der Sicherheitsgurt des Fahrers defekt war.

Am Industriezubringer in Cloppenburg wurde ein 26-jähriger aus Haren, der Kartoffeln geladen hatten, kontrolliert. Die Beamten stellten eine deutliche Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts fest. Den Fahrer erwartet eine Anzeige. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Cloppenburg wurde am Brookweg in Cloppenburg kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Reifen der Hinterachse nicht mehr die erforderliche Profiltiefe aufwiesen. Des Weiteren führte der Fahrer die Tageskontrollblätter der letzten 28 Tage nicht mit sich. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

An der Sanderstraße in Dinklage kontrollierten Polizeibeamte ein Sattelzuggespann, welches mit Kartoffeln beladen war. Gefahren wurde das Gespann von einem 20-Jährigen aus den Niederlanden. Die Beamten stellten fest, dass das zulässige Gesamtgewicht um 4,8 Prozent überschritten war. Auch hier wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.