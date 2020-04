Polizeimeldungen Aus Dem Kreis Cloppenburg: Auf Einbruchsversuch folgt Krankenhaus-Aufenthalt

Kreis Cloppenburg Zwei Männer haben am Sonntag gegen 13.50 Uhr versucht, in ein Haus an der Goethestraße in Cloppenburg einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Versuch ab und entfernten sich wieder vom Tatort. Dabei wurden sie von Zeugen aus der Nachbarschaft beobachtet, die die Polizei alarmierten. Eine Funkstreifenwagenbesatzung stellte die zwei mutmaßlichen Täter im Nahbereich, woraufhin diese flüchteten. Einer der beiden Beschuldigten konnte vorläufig festgenommen werden. Bei der Flucht zog sich der 26-jährige Beschuldigte aus Ostercappeln eine erhebliche Verletzung an der Hand zu, als er über einen Zaun steigen wollte. Diese Verletzung musste im Krankenhaus Cloppenburg stationär versorgt werden. Der zweite Täter konnte während der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

• Kein Führerschein

Ohne Führerschein war eine 17-Jährige am Freitagabend gegen 18.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg unterwegs. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein ein und untersagte die Weiterfahrt.

• 8000 Euro Schaden

Einen Autounfall mit 8000 Euro Sachschaden verursachte eine 18-jährige Lastruperin am Samstag in Hemmelte. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Lupinenstraße/Hinterm Esch bog sie nach links auf die Bahnhofstraße ab und übersah hierbei den Pkw eines 27-jährigen Lastrupers, der die Bahnhofstraße in Richtung Hemmelte Bahnhof befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie ein Beifahrer leicht verletzt.

• Fahren unter Drogen

Unter Einfluss von Drogen war ein 19-jähriger Auto-Fahrer aus Emstek am Samstag gegen 19.40 Uhr in Höltinghausen unterwegs. Zudem fand die Polizei bei ihm noch Betäubungsmittel.

Rund 40 Minuten war ein 27-Jähriger aus Quakenbrück auf der Sevelter Straße in Cloppenburg kontrolliert worden. Auch hier war der Test positiv. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

• Unfall unter Alkohol

Unter erheblichem Alkoholeinfluss verursachte ein 20-jähriger Autofahrer aus Essen am Ostermontag gegen 5.30 Uhr einen Unfall auf der Beverner Straße in Richtung Essen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab, wo er mit einem Baum kollidierte und im angrenzenden Spargelfeld zum Stillstand kam. Der Mann wurde verletzt in das Krankenhaus Quakenbrück gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

• Drogen gefunden

Die Polizei fand am Sonntag gegen 20.30 Uhr Drogen in der Bauchtasche eines 24-jährigen Cloppenburgers. Eigentlich hatten die Beamten den Mann kontrollieren wollen, weil dieser auf der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg während einer Fahrradfahrt telefonierte. Nachdem die Polizisten den Mann angesprochen hatten, flüchtete dieser zu Fuß und ließ sowohl sein Mountainbike als auch seine Bauchtasche zurück. Während der Fahndung konnte der Cloppenburger von hinzugerufenen Unterstützungskräften gestellt werden.

• Unfallflucht

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verursachte ein unbekannter Autofahrer mit einem silbernen Pkw am Samstag gegen 11 Uhr einen Unfall in Essen. Der Unbekannte hatte den Windmühlenweg vom Hülsenmoor kommend in Richtung Alte Cloppenburger Straße befahren. Nach Passieren der Brücke über die Nordwesttangente geriet er in Höhe Diekmanns Mühle nach links auf den Grünstreifen und den Geh-/Radweg, wo er ein Verkehrszeichen überfuhr. Er flüchtete, ohne sich um den Schaden von 200 Euro zu kümmern.

• Unfall unter Drogen

Unter dem Einfluss von Marihuana befuhr ein 18-Jähriger aus Löningen mit seinem Mercedes am Montag gegen 2.50 Uhr die Straße Am Brutberg in Lastrup und kollidierte dort mit einem Stück Rehwild. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.