Kreis Cloppenburg Im Prozess gegen einen 26-jährigen Rumänen, der am 13. März 2016 vor einer rumänischen Arbeiterunterkunft in Ahlhorn auf zwei Landsleute eingestochen hatte, ist der Angeklagte am Dienstag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Oldenburger Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Sebastian Bührmann wertete die Tat als gefährliche Körperverletzung. Den ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Totschlags ließ das Gericht fallen.

Der Angeklagte hatte schließlich freiwillig von seinen Opfern abgelassen, was belegt, dass er sie nicht wirklich töten wollte. Eines der Opfer war durch einen Schnitt durch den Hals äußerst schwer verletzt worden. Das Motiv für die sinnlose und brutale Tat liegt nach wie vor im Dunkeln. Während der Beweisaufnahme hatte der Angeklagte erklärt, dass er von den zwei Landsleuten angegriffen worden sei.

Hintergrund sei das Geschacher um Arbeitsplätze in einem Emsteker Schlachthof gewesen. Die Angreifer hätten ihm vorgehalten, einen Arbeitsplatz besetzt zu haben, den sie bereits für 500 Euro verkauft hätten. Er habe in Notwehr gehandelt und zugestochen, so der Angeklagte in seiner Erklärung. Bezüglich der Geschichte um die Arbeitsplätze konnte das Gericht keine Feststellungen treffen. Dass der Angeklagte aber in Notwehr gehandelt haben könnte, das glaubten die Richter keineswegs.

Zur Tatzeit stand der 26-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er soll vor der Arbeiterunterkunft herumgetanzt und gerufen haben, dass er ein berühmter Boxer sei. Aufgrund seines Zustands ist dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit zugebilligt worden. Im Prozess tat sich der 26-Jährige in erster Linie selber leid. In diesem Sinne hatte er sich auch in seinem letzten Wort geäußert.

Doch davon wollte Richter Bührmann nichts wissen. Bevor er sich selber bemitleide, solle der Angeklagte lieber an die Folgen denken, die die Tat für die Opfer gehabt hätte. Eines der Opfer habe eine 20 Zentimeter lang Narbe im Gesicht davongetragen und sei für sein Leben entstellt, hielt der Vorsitzende dem Angeklagten vor.