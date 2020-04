Stand Am 6. April: 57 positive Corona-Tests im Landkreis Cloppenburg

Kreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Montag, 13.30 Uhr, auf 57 gestiegen. Es gibt einen weiteren bestätigten Fall in der Stadt Friesoythe. Fünf weitere Personen gelten als genesen. Somit sind noch nachweislich 34 Personen aktuell an Covid-19 erkrankt. Weiterhin sind zwei Erkrankte in stationärer Behandlung. Das teilte der Landkreis Cloppenburg mit.

Aktuell befinden sich 162 Einwohner im Landkreis Cloppenburg in Quarantäne. Bis Montagmittag kamen neun Verdachtsfälle in das Corona-Testzentrum, um einen Verdachtsfall abzuklären. Insgesamt wurden 206 Personen im Testzentrum untersucht.

Polizei zählt 32 Corona-Einsätze am Wochenende

Insgesamt 32 Kontrolleinsätze registrierte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Wochenende, bei 23 Einsätzen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hauptsächlich stellten die Polizeibeamten Verstöße gegen die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern – insbesondere in Fahrzeugen und bei Treffen – fest. Im gewerblichen Bereich konnten vereinzelt Verstöße festgestellt werden. In Steinfeld wurde die Verkaufsstelle eines Autohauses unerlaubt betrieben, eine Schließung wurde veranlasst. In Vechta und in Damme hatten Waschanlagen geöffnet, welche gemäß der neuen Allgemeinverfügung nicht mehr hätten betrieben werden dürfen.

In den meisten Fällen zeigten sich die betroffenen Personen einsichtig und kamen den Anweisungen der Polizeibeamten nach. Die Polizisten treffen aber auch immer wieder auf Personen, die sich von den Beschränkungen und den Kontrollen unbeeindruckt zeigen und sich dementsprechend nicht daran halten. Die Polizei wird in den nächsten Tagen weiter kontrollieren.