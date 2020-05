Verkehr: Polizei nimmt Geisterfahrer auf Radwegen ins Visier

Kreis Cloppenburg Die Polizei hat am Montag zwischen 10 und 14.30 Uhr im Stadtgebiet Cloppenburg den Fahrradverkehr kontrolliert. Auf den Hauptverkehrswegen der Hagenstraße, Emsteker Straße, Sevelter Straße und Eschstraße stand laut Polizei die Benutzung des richtigen Radweges auf der vorgeschriebenen Seite im Vordergrund.

Insgesamt waren 26 Fahrradfahrer als „Geisterradler“ auf der falschen Straßenseite unterwegs oder benutzten trotz des vorhandenen Radweges den Gehweg. Dazu wurden noch drei Fahrradfahrer angehalten, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten. Hierfür wurden empfindliche Verwarngelder in Höhe von 55 Euro ausgesprochen. Der Großteil der kontrollierten Radfahrer zeigte sich laut Polizei einsichtig und gelobte Besserung. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kündigte weitere Kontrollen an.

• Pkw brennt

Auf der Ortsumgehung Lastrup ist am Montag gegen 13.06 Uhr ein Pkw in Brand geraten. Ein 58-Jähriger aus Löningen befuhr die Bundesstraße 213 von Cloppenburg in Richtung Löningen. Nach bisherigen Erkenntnissen schaltete sich zunächst der Motor des Pkw ab. Der 58-Jährige hielt sofort an und stieg aus, dabei bemerkte er Rauch im Fahrzeuginnenraum, und der Pkw fing an zu brennen.

Der Wagen brannte vollständig aus. Zudem wurde durch das Feuer die Fahrbahn beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Neben Polizeikräften befanden sich Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Lastrup sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Vermutlich war ein technischer Defekt Ursache des Pkw-Feuers.

Ein Pedelec ist zwischen Mittwoch, 20. Mai, 16 Uhr, und Donnerstag, 21. Mai, 12.30 Uhr, in der Cloppenburger Straße Niedriger Weg gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein schwarzes Trekking-Pedelec des Herstellers Prophete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 04471/ 18 60 0) entgegen.

• Lkw beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung ist es zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in der Cloppenburger Straße Industriezubringer auf dem Firmengelände eines Agrarhandels gekommen. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Plane eines Lkw, der auf dem Firmengelände abgestellt war. Die Plane wurde an zwei Stellen eingeschnitten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus dem Lastwagen entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 04471/ 18 60 0) entgegen.

• Unfallflucht

Eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag zwischen 8 Uhr und 15 Uhr in Löningen (Weldemannsweg) ereignet hat, untersucht zurzeit die Polizei. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den Fahrerspiegel eines Kia, der dabei beschädigt wurde. Der Pkw war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Böener Straße abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Ein Zeuge hinterließ am beschädigten Pkw einen Hinweis. Dieser Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen (Telefon 0 54 32/ 95 00) in Verbindung zu setzen.

• Müll illegal entsorgt

Illegal Müll entsorgt haben Unbekannte am Montag gegen 11.50 Uhr in einem Molberger Waldstück an der Straße Stalfördener Feld. Dort hinterließen sie eine Plastikwanne mit Altöl und einen Eimer mit Farbresten.

Der Müll ist bereits durch die Gemeinde Molbergen entsorgt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Molbergen (Telefon 0 44 75/ 15 65) zu melden.

• Führerschein fehlt

In Garrel wurde am Dienstag um 7.50 Uhr einer 34-jährigen Pkw-Fahrerin aus Garrel eine Kontrolle auf der Hauptstraße zum Verhängnis: Stellte sich doch im Rahmen der Überprüfung heraus, dass sie nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

• Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall in Cloppenburg kam es am Dienstag um 7.40 Uhr auf der Emsteker Straße. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg fuhr einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin aus Halen ins Heck, nachdem diese gebremst hatte.

Dabei verletzte sich die Cloppenburgerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

• Markise beschädigt

In der Cloppenburger Langen Straße hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 0.30 und 1 Uhr – vermutlich beim Rangieren oder Durchfahren der Fußgängerzone – eine Markise eines Geschäftes beschädigt und sich nicht um die Regulierung des Schadens gekümmert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 04471/18 60 0) entgegen.