Kreuzung in Thüle wird zum Nadelöhr

Wer in diesen Tagen von Friesoythe über Thüle weiter nach Cloppenburg oder Garrel fahren möchte, muss auf der Bundesstraße 72 mit Verspätungen rechnen. Die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße gehen in die nächste Phase. Aktuell wird der Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 300 (Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm) in Mittelsten Thüle neu hergestellt. Bis nächsten Freitag, 15. November, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Verkehr wird aus allen vier Richtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Ampelschaltung regelt den Verkehr. Gerade im Berufsverkehr kann es hier auf allen Seiten zu größeren Staus kommen. Wem es möglich ist, der sollte die Baustelle umfahren.