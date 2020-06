Blaulicht: Autofahrer (22) unter Drogeneinfluss gestoppt

Landkreis Unter Drogeneinfluss stand ein 22-jähriger Autofahrer aus Tschechien, den die Polizei am Samstag um 15.12 Uhr in Emstek auf der Alten Bundesstraße kontrolliert hat. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

• In Molbergen betraten in der Nacht zu Samstag zwei Unbekannte ein Grundstück an der Straße „Hinter der Vikarie“. Sie versuchten, einen Schuppen zu öffnen, was aber misslang. Bei der Aufnahme dieses versuchten Diebstahls wurde bekannt, dass es in der Nacht zum Donnerstag in der Straße „Zum Wallgraben“ zu einem weiteren Diebstahl gekommen war. Aus einem Carportanbau wurden Alkohol und Leergut in geringen Mengen entwendet. Zeugen mögen sich bei der Polizei Molbergen (Telefon 04475/ 15 65) melden.

• In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte eine Holzhütte in Ludlage bei Lastrup auf. Sie entwendeten eine Brunnenpumpe und ein Stromaggregat. Aus einem Bauwagen stahlen sie einige Flaschen Alkohol und Angelzubehör. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Bereits zwischen dem 29. Mai und 2. Juni kam es an der Lastruper Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Ortstafel am Ortseingang von Ermke. Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Telefon 04475/ 1565) entgegen.

• Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein Mann aus Bottrop auf der Autobahn 1 unterwegs. als ihn die Autobahnpolizei Ahlhorn am Samstag gegen 11 Uhr auf dem Gebiet der Gemeinde Emstek stoppte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 50-jährige Fahrer des Pkw mit Anhänger nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE hat. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Gespann untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.