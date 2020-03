23 Menschen Insgesamt Erkrankt: Sechs Neu-Infizierte im Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg Insgesamt 23 Personen im Landkreis Cloppenburg sind derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt sechs neue Fälle: Zwei in der Kreisstadt Cloppenburg, zwei in der Gemeinde Garrel und jeweils einen in den Gemeinden Barßel und Lastrup. Dazu wurde jeweils eine Person in der Stadt Friesoythe und eine in der Gemeinde Emstek aus der Quarantäne entlassen. Derzeit befinden sich eine Person in stationärer Behandlung und 185 Personen in häuslicher Quarantäne.

• Die Kreisverwaltung hat auf ihrer Internetseite www.lkclp.de unter der Rubrik „Aktuelles zum Coronavirus“ eine digitale Fallkarte zur Verfügung gestellt, die seit Freitag täglich aktualisiert wird.

• Mit der Planung und Einrichtung von zukünftigen zusätzlichen Pflegekapazitäten außerhalb der regulären Krankenhausversorgung befasst sich bereits seit Anfang der Woche die von der Cloppenburger Kreisverwaltung eingerichtete Koordinierungsgruppe Covid-19. Diese arbeitet dem Krisenstab zu und setzt sich aus Mitgliedern des Zivilschutzstabes zusammen.

Hierzu fand in dieser Woche eine weitere Besprechung mit Vertretern der drei Krankenhäuser im Landkreis statt. Diese hätten ihre Kapazitäten bereits erweitert, um eine möglichst optimale Versorgung der Covid-19 Patienten zu gewährleisten. Nur wenn diese ausgelastet sein sollten, würden die geplanten zusätzlichen Pflegekapazitäten genutzt werden, teilt der Kreis mit.

• Einzelne Verstöße gegen die geltenden Allgemeinverfügungen und das Kontaktverbot stellten die Polizisten der Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/ Vechta auch am Donnerstag wieder fest.

In Cloppenburg wurde eine Familie, die mit ihren Kindern auf einem Spielplatz am Trimm-dich-Pfad an der Friesoyther Straße spielte, auf das Betretungsverbot hingewiesen. In Molbergen mussten zwei Personenansammlungen aufgelöst werden. Zunächst wurde um 15.30 Uhr eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen im Bürgerpark der Örtlichkeit verwiesen werden. Eine weitere Gruppe von vier weiblichen Jugendlichen versammelte sich um 17:45 Uhr bei einer Bushaltestelle. Auch diese erhielten einen Platzverweis.

In Essen verkaufte ein Sonderpostenmarkt Waren, die nicht zum genehmigten Sortiment gehörten. Die Anweisungen der Polizei wurden direkt vor Ort umgesetzt. In Friesoythe wurden um 17.45 Uhr vier Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren auf einem Parkplatz Am Alten Hafen kontrolliert und der Örtlichkeit verwiesen. In Lohne wurde der Polizei um 15.30 Uhr einen fünfköpfige Personengruppe im Stadtpark gemeldet. Die Polizeibeamten trafen zwei Jugendliche an, denen die Rechtslage erläutert wurde.

Zwei Verstöße gab es in Damme. Um 18.50 Uhr gab es Platzverweise für vier Männer im Alter von 38 bis 54 Jahren, die in einer Bar in der Münsterstraße zusammen Alkohol tranken. Außerdem wurden um 20.30 Uhr vier Personen im Alter von 27 bis 33 Jahren in einer Wohnung angetroffen. Die Besucher der Wohnung wurden ebenfalls der Örtlichkeit verwiesen.