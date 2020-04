Auto Kommt Von Cloppenburger Straße Ab: Schwerer Zusammenstoß in Molbergen

Landkreis Cloppenburg Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am späten Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall nach Molbergen ausgerückt. Polizei, Feuerwehr, Notärzte, ein Rettungshubschrauber und Rettungswagen wurden gegen 17.20 Uhr auf die Cloppenburger Straße in Höhe des Molberger Industriegebiets gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein schwarzer Opel Corsa aus bislang ungeklärter Ursache in Richtung Molbergen auf Höhe der Straße „Zum Gewerbegebiet“ nach links von der Straße abgekommen und in einen dort wartenden VW Golf gefahren. Der Opel überschlug sich und kam im Graben zum Liegen.

Sowohl die beiden Insassen des Opel Corsa als auch die Fahrerin des Golfes wurden verletzt. Zur Schwere der Verletzungen sowie weitere Angaben zu den Unfallbeteiligten und zum Unfallhergang konnte die Polizei bis Sonntagabend nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

• mit 1,97 Promille

Alkoholisiert und mit gefälschtem Führerschein hat am Samstag ein 40-jähriger Garreler einen Unfall verursacht. Er fuhr gegen 19 Uhr auf der Alten Friesoyther Straße in Cloppenburg Richtung Varrelbusch, als er nach einer Kurve nach links von der Straße abkam. Sein Auto überschlug sich und kam auf einem Acker auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie sein 35-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden wird mit 2500 Euro angegeben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Garreler unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,97 Promille. Außerdem legte der 40-Jährige einen gefälschten Führerschein vor. Darüber hinaus war sein Auto nicht versichert.

Die Polizisten stellten den Führerschein sicher, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten einige Ermittlungsverfahren ein: wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen Urkundenfälschung.

• Kein Führerschein

Gegen einen weiteren Garreler wurden am Freitag mehrere Verfahren eingeleitet. Der Autofahrer wurde gegen 11.30 an der Alten Dorfstraße in Garrel kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, das Auto nicht versichert war und er einen Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser dabei hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt sowie unter anderem ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

• Betrunken gefahren

Mit 0,76 Promille und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde ein weiterer Garreler am Samstag hinter dem Steuer eines Autos erwischt. Er wurde um 11.55 Uhr in Garrel von einer Polizeistreife kontrolliert. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, heißt es von der Polizei.