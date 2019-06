Landkreis Cloppenburg Leichte Verletzungen hat ein 18-jähriger Molberger bei einen Verkehrsunfall in Lastrup erlitten. Er war am Samstag gegen 14.10 Uhr laut Polizeiangaben auf dem Unnerweg Richtung Schnelten unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Durch den Aufprall ließ sich die Fahrertür nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr rückte an und befreite den 18-Jährigen. Der VW Golf musste abgeschleppt werden.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Freitag ein Holzstapel im Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Am Dorfplatz in Kellerhöhe in Brand. Das Feuer wurde durch den Eigentümer und einen Nachbarn eigenständig gelöscht. Die Feuerwehr Cloppenburg musste nicht mehr einschreiten. Die Schadenshöhe wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Ob der Brand im Zusammenhang mit den Bränden der vergangenen Wochen steht, kann bislang nicht gesagt werden, heißt es dazu von der Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ebenfalls aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstagabend eine Papiertonne in der Langen Straße in Essen in Brand. Das Feuer wurde von einer Anwohnerin entdeckt und konnte schnell von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Essen gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Einen Smoker entwendeten bislang unbekannte Täter am Freitag in der Zeit von 6.45 Uhr bis 14.15 Uhr aus dem Vorgarten eines Wohnhauses an der Artlandstraße in Essen. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Essen unterTelefon 0 54 34 / 39 55 in Verbindung zu setzen.