Landkreis Cloppenburg Einen 24-jährigen Löninger erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte. Er fuhr am Freitag gegen 22.45 Uhr auf der Stormstraße in Löningen mit seinem Ford gegen einen geparkten Seat, der aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen einen Volvo geschoben wurden. Als die Polizisten eintrafen, wollte der Löninger fliehen, konnte aber festgehalten werden. Bei der Feststellung seiner Personalien leistete er massiven Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Er kam mit auf die Dienststelle.

Da die Polizisten Alkohol rochen, der junge Mann einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutprobe entnommen. Den Schaden schätzen die Beamten auf 3500 Euro.

• Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 16.30 Uhr am Kreisverkehr Alte Cloppenburger Straße in Essen gekommen. Eine 54-jährige Löningerin war im Kreisverkehr unterwegs, als ein 53-jähriger Essener in den Kreisverkehr einbog. Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von 1500 Euro.

• Elf Fahrzeuge sind am Freitag zwischen 2 und 4 Uhr auf einem Firmengelände in der Tenstedter Straße in Cappeln aufgebrochen worden. Aus ist Werkzeug gestohlen worden. Aus dem Büro wurden Messgeräte gestohlen. Ein Transporter ist zwischen 4 und 4.30 Uhr auf einem weiteren Firmengelände an derselben Straße aufgebrochen worden. Auch hier wurde Werkzeug geklaut. Hinweise an die Polizei: Telefon 04478/1555.

• Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen VW Touareg vom Außengelände eines Autohauses an der Emsteker Straße in Cloppenburg. Hinweise: Telefon 0 44 71/1 86 00