Blaulicht: 84-Jähriger fährt frontal gegen Sattelzugmaschine

Landkreis Cloppenburg Einen tödlichen Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Lupo und einer Sattelzugmaschine hat sich am Freitag in Lindern ereignet. Ein 84-Jähriger aus Lindern war gegen 17.05 Uhr auf der Ortskernentlastungsstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet der Senior im VW Lupo nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal gegen die entgegenkommende Sattelzugmaschine, heißt es von der Polizei. Der Senior wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 51-Jährigen aus Werlte tödlich verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Die Ortskernentlastungsstraße wurde laut Polizeiangaben für mehrere Stunden voll gesperrt.

• Streit eskaliert

Ein Streit um Toilettenpapier ist am Samstag in Essen eskaliert. Ein 29-jähriger Essener geriet mit einer 23-jährigen Kassiererin in einem Lebensmittelgeschäft in Streit, weil der Mann mehrere Packungen Toilettenpapier kaufen wollte. Nach einem klärenden Gespräch verließ der Kunde das Geschäft mit nur einer Packung des begehrten Papiers, heißt es von der Polizei. Kurze Zeit später allerdings erschien in dem Geschäft die 37-jährige Schwester des Kunden. Erneut gab es Streit wegen des Toilettenpapiers. Diesmal wurde die 23-jährige Angestellte allerdings beleidigt und sogar geschlagen. Gegen die Täterin wurde eine Strafanzeige gestellt.

• Fahrer Flüchtet

Mit 1,39 Promille aber ohne Fahrerlaubnis war am Sonntag ein 19-Jähriger in seinem BMW unterwegs. Er fuhr um 6.15 Uhr auf der Cloppenburger Straße von Molbergen in Richtung Cloppenburg und kam kurz vor der Einmündung der Hohe Feldstraße nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr laut Polizeiangaben den Zaun eines Firmengeländes und prallte gegen einen Baum.

Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kehrte der Molberger allerdings zum Ort des Geschehens zurück. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte, was ein anschließender Test bestätige. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Es wurden laut Polizeiangaben mehrere Strafverfahren eingeleitet. Durch diverse Trümmerteile auf der Fahrbahn wurde noch ein weiteres Auto der Marke Kia eines 21-jährigen aus Molbergen beschädigt. Dieser befuhr die Cloppenburger Straße aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Molbergen. Der Sachschaden der beiden Unfälle beträgt etwa 17 000 Euro.