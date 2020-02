Landkreis Cloppenburg Beim Diebstahl von Elektroschrott von der Mülldeponie in Stapelfeld ist ein 24-Jähriger aus Bevern erwischt worden. Am Samstag gegen 23 Uhr wurden verdächtige Personen auf dem Gelände gemeldet – ein Zeuge hatte den Schein von Taschenlampen gesehen. Das weitläufige Gelände wurde ergebnislos abgesucht. Allerdings parkten am Gelände zwei Autos. Als diese losfahren wollten, wurde ein Auto direkt vor Ort kontrolliert. Der zweite Pkw konnte später an der Adresse des Fahrers in Bevern kontrolliert werden. Es wurden geringe Mengen Elektroschrott gefunden.

• Im Stadtgebiet Cloppenburg wurden zwei PKW-Fahrer kontrolliert, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren. Am Freitag um 18.15 Uhr erwischte es einen 23-Jährigen aus Emstek auf dem Cappelner Damm. Am Samstag um 3 Uhr wurde ein 22-Jähriger aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße erwischt. In beiden Fällen erfolgte eine Blutentnahme.

• Ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen ist am Freitag ein 19-Jähriger aus Löningen hinter dem Steuer eines Autos erwischt worden. Er war um 23.30 Uhr auf der Bremer Straße in Löningen unterwegs.

• Das Sturmtief „Sabine“ brachte einen großen Baum auf der Cloppenburger Straße in Molbergen in Schräglage. Die Straße wurde gesperrt, da sich der Baum verdreht hatte und eine Fällung sich als kompliziert herausstellte.

