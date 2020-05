Blaulicht: Garreler wird bei Unfall schwer verletzt

Landkreis Cloppenburg Mit 1,48 Promille ist ein Garreler am Sonntagmorgen gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der 19-Jährige fuhr um 7 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Moordamm in Richtung Garrel und kam laut Polizeiangaben alleinbeteiligt nach links von der Straße ab. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro.

Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert sein könnte, was ein Test bestätigte. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

• 1,39 Promille

Gleicher Tathergang – anderer Ort. In Löningen ist ein 20-jähriger Löninger in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.40 Uhr mit seinem VW Polo in der Lagestraße von der Straße abgekommen. Er prallte nach einer Kurve gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass der rumänische Staatsangehörige unter Alkoholeinfluss von 1,39 Promille stand und außerdem keinen Führerschein hat. Außerdem war das Auto nicht versichert. Der Fahrer wurde leicht verletzt und blieb laut Polizeiangaben im Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

• Drei Verletzte

Ein dreijähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Molbergen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall auf der Stedingsmühler Straße kam es gegen 18 Uhr, als eine 36-jährige Molbergerin mit ihrem VW T5 die Straße vom Erlenweg aus überqueren wollte. Dabei übersah sie den Audi eines 22-Jährigen aus Molbergen, der Vorfahrt hatte. Die jeweiligen Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, das Kind saß im T5. Der Schaden wird von der Polizei mit etwa 12 600 Euro angegeben.

• 2,85 Promille

Mit 2,85 Promille ist am Samstag um 18 Uhr ein 30-jähriger Oldenburger in Hemmelte hinter dem Steuer seines Audi erwischt worden. Er wurde von Polizisten auf der Hauptstraße kontrolliert. Nach dem Alkoholtest wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Oldenburger wurde laut Polizeiangaben ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Polizeibeamte kontrollierten am Freitag um 21.35 Uhr einen Mercedes auf dem Vahrener Damm in Cloppenburg, in dem drei Personen saßen. Dabei stellen sie fest, dass der 22-jährige Fahrer aus Delmenhorst keinen Führerschein hat und unter dem Einfluss von Kokain stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.