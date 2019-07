Landkreis Cloppenburg Sowohl in Lindern als auch in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) haben am Wochenende Strohballenpressen gebrannt – in beiden Fällen liegt der Schaden bei etwa 100 000 Euro. Der Brand in Lindern ereignete sich am Freitag an der Holthöher Straße. Ein 24-jähriger Landwirt war auf dem Feld mit dem Pressen von Stroh beschäftigt, als das Gespann plötzlich brannte.

Am Schlepper entstand im hinteren Bereich ein erheblicher Brandschaden, die Strohballenpresse brannte vollständig aus. Die Flammen griffen auch auf das Feld über, so dass eine größere Fläche um das Gespann herum durch das Feuer zerstört wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern konnte mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Mann den Brand löschen. Ursächlich für die Brandentstehung dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Ursache für den Brand einer Rundballenpresse mit Traktor in Kneheim, Vahrener Weg, dürfte Funkenflug gewesen sein, teilt die Polizei mit. Auch hier war ein 44-jähriger Landwirt am Samstag um 19.50 Uhr mit Feldarbeiten beschäftigt, als zunächst die Strohballenpresse und anschließend der Schlepper in Brand gerieten. Beide Arbeitsgeräte brannten völlig aus.

Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall. Die Freiwilligen Feuerwehren Lastrup und Essen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und etwa 40 Mann eingesetzt. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde lang.