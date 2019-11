Landkreis Cloppenburg Großeinsatz in Gartherfeld: Etwa 90 Feuerwehrleute in 15 Fahrzeugen wurden am Sonntag gegen 14 Uhr zu einem Brand in einem Substratwerk in der Gemeinde Emstek gerufen. Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Emstek, Cloppenburg und Ahlhorn. Auf dem Gelände war aus bislang ungeklärter Ursache ein Traktor mit einem Fass in Brand geraten, das Feuer drohte auf einen angrenzenden Strohhaufen überzugreifen.

Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Trupp unter Atemschutz den in Brand stehenden Trecker ablöschen, während ein zweiter Trupp das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Strohlager verhinderte. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde durch einen Mitarbeiter des Düngemittelherstellers das Stroh auseinander gefahren.

• Wegen eines Lastwagenunfalls wurde die Bundesstraße 213 bei Löningen am Samstagnachmittag voll gesperrt. Ein Lastwagen war nach um kurz nach 14.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und danach in Brand geraten. Die Straße war bis in die Nacht gesperrt. Am Abend musste die B 213 zudem in Höhe Stapelfeld/ B68 in beiden Richtungen gesperrt werden. An dieser Stelle war ein Auto in Brand geraten.

• Das Durchfahrtsverbot im Emsteker Drosselweg hat die Polizei am Freitag überwacht. In der einstündigen Kontrolle wurden 16 Verstöße festgestellt. Alle Autofahrer waren sich ihres Handelns bewusst. Folge: je 20 Euro Verwarngeld. Die Kontrollen werden wiederholt, so die Polizei.