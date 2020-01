Landkreis Cloppenburg Eine Wohnung in Löningen ist nach einem Brand am Samstag nicht mehr bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 75 000 Euro, teilt die Polizei mit.

Das Feuer wurde um 15.25 Uhr in einer Wohnung eines Dreiparteienhaus an der Haselünner Straße gemeldet. Angerückt zum Einsatzort waren die Freiwillige Feuerwehr Löningen mit fünf Fahrzeugen, ein Rettungswagen und die EWE. Personen befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr im Gebäude, auch konnte ein Übergreifen der Flammen auf die anderen beiden Wohnungen verhindert werden.

Bei der Brandaufnahme wurde laut Polizeiangaben festgestellt, dass in der Wohnung eine mit einer Gasflasche betriebene Heizung – ein sogenannter Katalytofen – aufgestellt wird. Ob dies die Brandursache war, ist Teil der Ermittlungen, so die Polizei.

• Mit 1,1 Promille am Steuer ist am Sonntag um 3.20 Uhr ein 22-jähriger Cloppenburger hinter dem Steuer seines Autos erwischt worden. Er wurde auf der Emsteker Straße in Cloppenburg kontrolliert. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

• 1000 Euro Schaden sind am Freitag gegen 13 Uhr bei einem Unfall auf der Essener Waldstraße entstanden. Das Auto eines 49-Jährigen aus Badbergen und das einer 38-jährigen Essenerin stießen beim Ausparken zusammen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Essenerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

• Kugelkupplungen und Anhängerkupplungen von vier landwirtschaftlichen Zugmaschinen sind zwischen 15. Dezember und 10. Januar in Löningen geklaut worden. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Landmaschinenhandels an der Bremer Straße. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Telefon 05432/9500 entgegen.

• Ohne Fahrerlaubnis dafür mit 1,06 Promille war am Freitag um 7.50 Uhr ein 44-jähriger Löninger unterwegs. Er wurde auf der Birkenallee in Löningen kontrolliert, teilt die Polizei mit.

• Ein Daimler Chrysler, der am Fahrbahnrand der Straße Haferland in Lindern stand, ist am Donnerstag zwischen 19 und 22.30 Uhr beschädigt worden. Der Verursacher kümmert sich allerdings nicht um den Schaden von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Telefon 05957/311 entgegen.