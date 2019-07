Landkreis Cloppenburg Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 18.55 Uhr auf der Großen Straße in Cappeln ereignet. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Cappeln war in seinem Opel in Richtung Westeremstek unterwegs. Im Auto saßen drei Mitfahrer im Alter zwischen 25 und 31 Jahren, heißt es von der Polizei. Das Auto geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in Schleudern, überschlug sich und kam rechts von der Fahrbahn in einem Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde schwer, seine drei Mitfahrer nur leicht verletzt.

Ein schwerer Zusammenstoß zwischen zwei Autos hat sich am Freitag um 23.45 Uhr auf dem Oldenburger Ring in Löningen ereignet. Dabei wurde eine Person schwer, und drei Menschen leicht verletzt. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Vechta wollte den Kreuzungsbereich der Bremer Straße in Richtung Ringstraße überqueren. Dabei übersah er das von links kommende und vorfahrtsberechtigte Auto eines 32-Jährigen aus Cappeln. Durch den Zusammenstoß wurde der Cappelner schwer, der 18-Jährige Unfallverursacher sowie seine beiden 19-jährigen Beifahrer leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 15 000 Euro.

Ein Strafverfahren erwartet nun einen 19-Jährigen aus Vechta. Er wurde am Freitag um 23.48 Uhr dabei beobachtet, wie er nach einem Unfall mit einem Auto auf der Ringstraße in Löningen ein weiße Plastiktüte in ein Feld warf. Er war als Beifahrer an dem Unfall beteiligt.

Ein Zeuge teilte seine Beobachtung den Polizisten bei der Verkehrsunfallaufnahme mit. Diese fanden in der weißen Plastiktüte einen Klemmbeutel mit Marihuana sowie Betäubungsmittel-Utensilien. Ein weiterer Klemmbeutel wurde außerdem im Fahrzeug gefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Außerdem meldet die Polizei eine Verkehrsunfallflucht aus Löningen. Die Tat hat sich am Samstag zwischen 21 und 22.15 in der Langenstraße ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Mercedes.

Vermutlich streifte der Unfallverursacher im Zuge eines Parkvorgangs die Front des Mercedes, der auf dem Parkstreifen vor einem Fahrradgeschäft geparkt war. Ohne sich um die Regulierung des Sachschadens – der sich geschätzt auf mehrere hundert Euro beläuft – zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter Telefon 05432/9500 in Verbindung zu setzen.