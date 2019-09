Landkreis Cloppenburg Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Cloppenburg sucht die Polizei Zeugen. Die vier Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3.45 Uhr im Bereich des Industriezubringers auf zwei 20-jährige Männer aus Cloppenburg ein. Die Opfer wurden leicht verletzt. Die Täter sollen mit einem grünen VW Golf mit Vechtaer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Nach der Tat flüchteten sie Richtung Emstek. Zeugen melden sich unter Telefon 04471/18600.

• Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Emstek an der Halener Straße ist am Samstag um 20 Uhr ein 42-jähriger Kradfahrer verletzt worden. Er rutschte beim Fahren über den Parkplatz mit seinem Krad in das Auto eines 48-jährigen Cappelners. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben.

• Am Freitagnachmittag kam es zu einem laut Polizeiangaben nicht ganz alltäglichen Unfall. Ein 52-Jähriger aus Drantum kreuzte bei Mäharbeiten mit einem Aufsitzrasenmäher den Radweg an der Emsteker Straße und übersah den 68-jährigen Bührener, der dort mit seinem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Aufsitzrasenmäher und Fahrrad, sodass der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

• Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass drei Kinder aus Cloppenburg ihre Fahrräder zurückbekommen haben. Die Zeugen beobachteten am Samstag gegen 20 Uhr am Halener Baggersee, wie vier Jugendliche die drei Fahrräder stehlen wollten. Die Zeugen riefen die Polizei, und folgten den Tätern, bis die Polizei eintraf. Die vier Täter stammen aus Bremen, Cloppenburg und Garrel. Die Fahrräder wurden an die Eltern der Kinder übergeben. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den couragierten Zeugen.

Ohne Fahrerlaubnis war ein 18-jähriger Emsteker am Samstag um 14 Uhr auf der Emsteker Straße in Cloppenburg auf einem Krad unterwegs. Außerdem war das Kleinkraftrad nicht versichert.

Mit 1,15 Promille wurde eine 40-jährige Cloppenburgerin am Steuer ihres Autos auf dem Kessener Weg erwischt. Die Kontrolle erfolgte am Samstag um 7.30 Uhr.

Wie bereits berichtet ist es am Freitagabend auf dem Ambührener Weg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden ein 21-Jähriger aus Ermke und nicht, wie berichtet, ein Cloppenburger, sondern eine 58-jährige Cloppenburgerin verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.