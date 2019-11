Landkreis Cloppenburg Sturmböen mit bis zu 120 Stundenkilometern peitschen über den Landkreis Cloppenburg, bis zu 40 Liter Regen prasseln pro Quadratmeter herab und zwei Zentimeter große Hagelkörner fallen vom Himmel. Die wichtigsten Bundesstraßen sind mit zahlreichen Bäumen blockiert, in Barßel und Ramsloh ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Fast 50 Passagiere müssen kurz darauf aus einem steckengebliebenen Zug befreit werden. Landrat Johann Wimberg entschließt sich, den Katastrophenfall auszurufen.

Mit diesem glücklicherweise fiktiven Horrorszenario beschäftigte sich nun in einer dreitägigen Übung der Katastrophenstab des Landkreises Cloppenburg. Neun Monate lang wurde die Übung vorbereitet, bei der über drei Tage in drei Schichten die Bewältigung eines Herbststurms zusammen mit Beratern der Feuerwehr, DLRG, THW, DRK, Psychosozialem Notfalldienst und der Bundeswehr geprobt wurde.

Wer ist für was zuständig? Ab wann kann und darf die Kreisverwaltung handeln? Wer kann im Ernstfall bei was helfen? Wie reagiert man auf unerwartete Situationen? Damit sich solche Fragen im Ernstfall nicht zum ersten Mal stellen, wurde viel Mühe in die Organisation der Übung gelegt, die in dieser Form mit fortlaufendem Szenario zum ersten Mal im Landkreis Cloppenburg absolviert wurde. Vertretern von Behörden, wie zum Beispiel Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, wurde vor Ort die Arbeit des Stabs präsentiert.

Zurück zum Szenario: Die ohnehin angespannte Lage erreicht nach nur wenigen Stunden ihren Höhepunkt, als die Mitteilung eintrifft, dass die Deiche an der Thülsfelder Talsperre bald brechen könnten. Zahlreiche Menschenleben sind in Gefahr. Und der Wetterbericht verspricht vorerst keine Besserung.

Dazu kommen besorgte Bürger am extra eingerichteten Bürgertelefon, die vom sogenannten Gegenstab in den verschiedensten Ausprägungen „gespielt“ wurden. Vom gestressten Brandmeister einer Gemeinde über hart verhandelnde Unternehmer bis hin zum kurz angebunden Fachmann vom Deutschen Wetterdienst. Stets versuchten die sieben Mitglieder des Gegenstabs, die Lernkurve genau so steil zu halten, dass der Katastrophenstab aus der Übung profitieren konnte.

Im Laufe des zweiten Tages spitzte sich die fiktive Lage an der Thülsfelder Talsperre weiter zu. Helfer mussten zum Befüllen von Sandsäcken organisiert werden, die Bevölkerung informiert werden. Am dritten Tag bricht der Staudamm. Der Strom im betroffenen Gebiet wird abgeschaltet, der Krisenstab muss die Evakuierung von Menschen und auch die des anliegenden Tierparks organisieren. Außerdem müssen Notunterkünfte in den umliegenden Gemeinden gesucht werden.

Lob für die Arbeit des Katastrophenstabs kam am Ende der dreitägigen Übung von Dozentin Imke Deutsch, die die Mitglieder des Stabs zuvor vorbereitet hatte und dann zusammen mit dem Gegenstab die Übung koordinierte. Wichtig sei vor allem gewesen, dass jedes Mitglied des Stabes sein Aufgabengebiet kenne, wisse, was es zu tun habe, und wichtige Formalien, wie strukturierte Lagebesprechungen, ohne Probleme gelöst werden konnten.

„Auch das taktische Arbeiten läuft bereits sehr gut und die drei Schichten sind trotz Krankheitsfällen gut aufgestellt.“ Letzteres sei fast ein weiteres Element einer realitätsnahen Übung, da im Falle eines Herbststurms aufgrund von blockierten Straßen oder persönlicher Betroffenheit der Katastrophe nicht alle Mitglieder den Weg zum Kreishaus bewältigen könnten.