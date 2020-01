54-Jähriger nach Suchaktion gefunden

Lastrup Ein glückliches Ende gefunden hat eine Suchaktion der Polizei am Mittwoch nach einem 54-Jährigen aus Lastrup. Der Mann verschwand am Dienstagabend aus einer Pflegeeinrichtung. Gegen 20.30 Uhr war er letztmalig gesehen worden, so die Polizei am Mittwoch. Er ist hilfebedürftig und auf Medikamente angewiesen.

Auch per Rundfunk wurde nach dem Mann gesucht. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte er gegen 14.09 Uhr zwischen Cappeln und Schwichteler aufgegriffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten ist der 54-Jährige wohl auf. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suchaktion unterstützt hatten.