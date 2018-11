Lastrup Zusammen mit den Nachbarn, den Handwerkern, den Bewohnern des Hauses St. Marien und des Psychiatrischen Pflegeheims, den Klienten der ambulanten Wohnbetreuung und den Mitarbeitern und dem Stiftungsrat konnte beim St.-Elisabeth-Stift nun das Richtfest für das Projekt „Errichtung einer Begegnungsstätte und Schaffung von Wohnraum für Menschen mit psychischen Erkrankungen“ gefeiert werden. Nach guter alter Sitte hatten die Nachbarn des St.-Elisabeth-Stifts eine Richtkrone gebunden, die anschließend von den Zimmerleuten an der richtigen Stelle angebracht wurde.

Nach dem Abriss des markanten weißen Zwischenbaus entsteht hier ein neues, zweieinhalbgeschossiges Bauwerk, in dem im Erdgeschoss eine Begegnungsstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen eingerichtet wird. Im ersten Obergeschoss werden sechs Mikroappartements zur ambulanten Vermietung an Menschen mit psychischen Erkrankungen geschaffen. Komplett saniert und neu gestaltet wird in diesem Zusammenhang auch der Eingangsbereich an der St.-Elisabeth-Straße 10. Die Maßnahme wird mit 300 000 € Euro von der Aktion Mensch und mit 100 000 Euro durch das Förderprogramm „Wohnen und Pflege im Alter“ vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gefördert. Mit der Fertigstellung des Projekts ist im Mai 2019 zu rechnen.

Das Haus St. Marien bietet Frauen und Männern mit anhaltenden seelischen Beeinträchtigungen einen geschützten Raum, damit sie sich nach eigenem Können und in ihrem Tempo persönlich entfalten können. „Dafür etablieren wir einen geregelten Tagesablauf, integrieren darin praktische Arbeiten und fördern kreative Interessen. Jeder erhält sein eigenes privates Reich mit eigenem Zimmer. Wir bilden Wohngruppen mit dem Ziel, unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit mehr Eigenverantwortung zu betrauen und organisatorische, lebenspraktische sowie soziale Kompetenzen zu vermitteln. Den Menschen in seiner Würde zu schützen und Perspektiven zu bieten für ein größtmögliches selbstständiges Leben, das ist unser Anspruch“, erläuterte der Verwaltungschef des St. Elisabeth-Stiftes, Guido Suing, die Arbeit im Haus St. Marien.