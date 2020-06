Polizei: Autofahrer schlägt Fußgänger bei Streit

Lastrup /Dwergte /Löningen /Garrel Ein Fußgänger und ein Pkw-Fahrer sind am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der Lönsstraße in Lastrup aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 55-jährige Passant aus Lastrup den Autofahrer angesprochen, er möge nicht so schnell fahren. Dieser stieg daraufhin mit seinem Beifahrer aus und es kam zum Streitgespräch. In dessen Verlauf schlug der Fahrer dem Fußgänger mit der Faust gegen die Brust. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. • Eine weitere Körperverletzung hat es am Freitag gegen 18 Uhr am Badesee Landal in Dwergte gegeben. Hierbei griff laut Polizei ein bislang unbekanntes Mädchen eine 18- und 20-Jährige, beide aus Cloppenburg, grundlos an. Eine der Frauen wurde dabei leicht verletzt. Der hinzukommende Vater des Mädchens griff ebenfalls die beiden Frauen an. Vater und Tochter entkamen. Die Polizei sucht Zeugen. • Zwei Personen sind bei einem Unfall am Freitag gegen 14 Uhr in Garrel verletzt worden. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel übersah nach Polizeiangaben beim Einbiegen auf die Varrelbuscher Straße eine für ihn von links kommende 28-jährige Garrelerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 28-Jährige und ein 8-jähriges Mädchen aus Garrel, das mit im Auto saß, leicht verletzten. • Hochwertige Elektrowerkzeuge haben Unbekannte bei einem Einbruch zwischen Samstag, 20., und Freitag, 26. Juni, bei einem im Bau befindlichen Zweifamilienhaus an der Gartenstraße in Löningen erbeutet. • Drei Mülltonnen haben am Samstag gegen 22.45 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus in Dwergte gebrannt. Die Feuerwehr Molbergen löschte den Brand. • Zwischen Dienstag und Freitag haben Unbekannte einen Pkw der Marke Audi an der Straße Hüllen in Garrel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

