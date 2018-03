Lastrup Wegen fahrlässiger Tötung, Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen Lastruper (22) zu 15 Monaten Haft auf Bewährung und zu einer Führerscheinsperre von jetzt noch einem Jahr verurteilt. Der Angeklagte hatte am 15. August 2017 einen jungen Mann totgefahren. Das Opfer war eine Woche verheiratet. Die Frau des Getöteten nahm am Verfahren als Nebenklägerin teil. Sie musste viel weinen.

Der Angeklagte hatte sich am Tatabend auf dem Stoppelmarkt in Vechta aufgehalten. Dort will er nur ein Bier getrunken haben. Auf der Rückreise nach Lastrup machte er noch Halt in Essen. Dort wohnt eine Bekannte des Angeklagten. Zusammen mit der Frau trank der Angeklagte bis 6 Uhr morgens Alkohol, um dann mit seinem Pkw endgültig die Heimreise anzutreten. Auf dem Weg von Essen nach Lastrup musste er eine Rechtskurve passieren. Vor ihm fuhr ein Pkw.

Auf der Strecke gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h. Der vor ihm fahrende Pkw hatte sich daran gehalten. Das aber war dem Angeklagten zu langsam. Mit 130 km/h überholte er den vor ihm fahrenden Pkw – in der Rechtskurve. Einem entgegenkommenden Pkw konnte der Angeklagte nicht mehr ausweichen. Es kam zu einer Frontal-Kollision. Der 23-jährige Fahrer aus dem Gegenverkehr wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenig später verstarb. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Letzterer ist ein Arbeitskollege des Angeklagten. Der Angeklagte selbst wurde leicht verletzt. Er hatte einen Blutalkoholwert von 1,1 Promille gehabt. Die Richterin hielt dem Angeklagten mit deutlichen Worten die groben und tödlichen Verstöße vor. Der Angeklagte hat sich bei der Ehefrau des Getöteten entschuldigt. Er muss ihr ein Schmerzensgeld von 2000 Euro zahlen.