Lastrup Die Polizei hat am Montag einen 42-Jährigen aus Lastrup ermittelt, der nach Zeugenaussagen gegen 17.50 Uhr in Schlangenlinien im Bereich Lastrup mit seinem Pkw unterwegs gewesen ist. Der Mann konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 3,26 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Auf 1,74 Promille hat es ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen am Dienstag gebracht. Der Mann fuhr gegen 2.20 Uhr an der Angelbecker Straße mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke und stieß gegen einen hinter ihm geparkten Wagen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch fest.

Bereits am Heiligabend sind bei einem Unfall gegen 22.40 Uhr auf der Halener Straße in Emstek drei Personen leicht verletzt worden. Ein 37-jähriger Emsteker missachtete beim Aufbiegen von der Kampstraße die Vorfahrt des von links kommenden BMW eines 22-jährigen Mannes aus Höltinghausen.