Lastrup Zu einem schweren Unfall kam es laut Polizei in der nacht zu Sonntag in Lastrup. Zwei Männer wurden schwer verletzt.

Gegen 2.45 Uhr am Sonntag krachte ein Transporter an der Kreuzung der Vlämischen Straße und Dillen in die Leitplanke. An Bord des Fahrzeugs waren drei Männern aus Ermke im Alter von 23 bis 43 Jahren. Laut Polizei war nur der Transporter am Unfall beteiligt.

Zwei der Mitfahrer wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt. Der dritte Mitfahrer entfernte sich noch vor Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte von der Unfallstelle. Um auszuschließen, dass er sich im Nahbereich verletzt und ohne ärztliche Versorgung aufhält, wurden laut Polizei „unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet“.

Hierbei wurden ein Hubschrauber der Bundespolizei, eine Drohne und Wärmebildkamera der Feuerwehr Cloppenburg sowie Polizeihunde eingesetzt. Der Mann konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Wie sich später herausstellte, ist der Mann zu seiner Wohnung gelaufen.

Die Ermittlungen, wer das Fahrzeug gefahren ist und wie es zu dem Unfall kam, dauern an. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.