Lastrup Der 30-jährige Fahrer eines Pkw aus Kassel ist am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr auf der B 213 in Lastrup von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit als Unfallursache.

Der Fahrer sowie zwei Kleinkinder, die in Kindersitzen mitfuhren, kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Wagen wurde anschließend von einem Schlepper aus dem Graben gezogen.