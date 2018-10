Lastrup Die Polizei hat am vergangenen Montag auf der Bundesstraße 213 bei Lastrup einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Verdacht steht, in 186 Fällen ohne gültigen Führerschein gefahren zu sein. Hintergrund ist eine spezielle Rechtslage, auf die die Polizei jetzt eindringlich hinweist und Arbeitgebern rät, sich zu informieren.

Um 10.58 Uhr stoppten die Beamten den in Richtung Löningen fahrenden Lkw einer Firma aus Hatten, da der Verdacht einer Geschwindigkeitsüberschreitung und eines Verstoßes gegen ein Überholverbot bestand. Gegen den 35-jährigen polnischen Fahrer aus Hatten wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bei den weiteren Überprüfungen wurde festgestellt, dass die polnische Fahrerlaubnis vor mehr als fünf Jahren erteilt worden ist und der Mann einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Rein rechtlich, so die Polizei, spreche man von einem „ordentlichen Wohnsitz“ in Deutschland, wenn man an mehr als 185 Tagen im Jahr in der Bundesrepublik wohnt. Grundsätzlich berechtigen Führerscheine von EU- und EWR-Staaten, die nicht abgelaufen sind, in Deutschland entsprechende Fahrzeuge zu fahren.

Für die Klassen C, C1, CE, C1E (Lkw) und D, D1, DE, und D1E (Bus) gelten allerdings besondere Bestimmungen. Diese sind in Deutschland maximal fünf Jahre nach Ersterteilung gültig, auch wenn der ausstellende Staat eine längere Gültigkeit festgelegt hat. Fallen diese Fünf-Jahresfrist und die Verlegung des ordentlichen Wohnsitzes zusammen, wird nach der Frist eine sechsmonatige Übergangszeit gewährt. Nach Ablauf dieser beiden Fristen stellt jede weitere Fahrt eine Straftat in Form des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dar.

So kam es, dass der 35-jährigen Lkw-Fahrer aus Hatten im Verdacht steht, in 186 Fällen ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde die Rechtslage dem Arbeitgeber des Lkw-Fahrers erläutert und gegen eine verantwortliche Person ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei empfiehlt Firmen und Privatpersonen, die von dieser Rechtslage betroffen sein könnten, sich eingehend zu informieren, um etwaige Bußgeld- und Strafverfahren zu vermeiden.

Für nähere Informationen hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein entsprechendes Merkblatt herausgebracht, welches man unter folgender Adresse herunterladen kann: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-eu-und-ewr-staaten.html.