Lindern Ein Feuer in einem Stall in Lindern im Landkreis Cloppenburg hat fast 60 Mastschweine getötet. Es konnten keine Tiere aus dem Gebäude gerettet werden. Ein Nachbar hatte am frühen Donnerstagmorgen den Brand auf dem Gelände des Bauernhofs bemerkt, wie die Polizei mitteilte.

Rund 120 Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude übergriffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 000 Euro. Wieso es zu dem Feuer kam, war unklar.