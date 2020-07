Polizei: Betrunkener scheitert mit Motorrad-Klau

Lindern /Cloppenburg Eine sturzbetrunkene Person ist am Sonnabend gegen Mitternacht bei dem Versuch gescheitert, in Lindern ein Motorrad zu stehlen. Der alkoholisierte Täter wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Geräusche gehört

Bewohner eines Hauses an der Straße „Am Wuttelberg“ hatten Geräusche auf dem Nachbargrundstück bemerkt. Sie gingen hinüber und trafen auf eine unbekannte Person, die versuchte, ein Motorrad vom Grundstück zu schieben. Sie hielten diese Person bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Es stellte sich heraus, dass die stark betrunkene Person in eine Garage eingedrungen war und das darin untergestellte Motorrad vom Grundstück schieben wollte. Dabei kippte es um und wurde beschädigt.

• Polizisten kontrollierten am Samstag gegen 20.30 Uhr ein 19-jähriger Heranwachsenden aus der Gemeinde Emstek, der mit seinem E-Scooter die Cappelner Straße in Cloppenburg befuhr. Die Beamten stellten fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war.

Cannabis konsumiert

Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben den Verdacht, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabis. Der nunmehr Beschuldigte wurde zur Blutprobe ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den Emsteker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.