Lindern Ein Schaden in Höhe von 400.000 Euro ist am Donnerstagabend bei einem Brand in Lindern im Landkreis Cloppenburg entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Gebäude eines Unternehmens an der Straße Mühlenberg in Brand.

Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Lindern, Peheim, Emstek, Garrel und Cloppenburg mit 30 Fahrzeugen im Einsatz. Ermittlungen bezüglich einer Brandursache dauern an.