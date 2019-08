Lindern Ein 33-Jähriger aus Vrees im Emsland hat am Montag mit seinem Audi A 6 gegen 17.15 Uhr an der Löninger Straße einen 55-jährigen Löninger überholt. Der fuhr mit einem Caddy in dieselbe Richtung. Als sich beide Fahrzeuge auf derselben Höhe befanden, zog der Caddy-Fahrer plötzlich nach links, sodass der 33-Jährige auf die Berme ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Caddy-Fahrer soll ein Mobiltelefon am Ohr gehalten haben, teilt die Polizei mit. Angaben zu möglichen Schäden liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sucht unbeteiligte Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter Tel. (05432) 9500 in Verbindung zu setzen.