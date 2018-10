Lindern Zu einem Handtaschen-Diebstahl ist es am Freitag in der Straße Mühlenweg gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Eine 17-Jährige aus Lindern war gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Mühlenweg aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Von-Liebig-Straße unterwegs. In ihren Fahrradkorb, der auf dem Gepäckträger montiert war, hatte sie ihre Handtasche gelegt. In der befand sich ihre Geldbörse mit zahlreichen persönlichen Dokumenten.

An der Einmündung Feldweg kam der 17-Jährigen ein Mann entgegen, der ihr beim Vorbeifahren die Handtasche aus dem Fahrradkorb entriss und damit zu Fuß in Richtung Feldweg flüchtete. Gesucht wird nun nach dem etwa 20 bis 25 Jahre alten Täter mit südländischem Aussehen, der mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Weste, einer dunklen Hose und Sneakers, sowie einer weißen Cap bekleidet war.

Der Täter wurde weiterhin als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. In dem Zusammenhang wurde in Tatortnähe auch ein verdächtiger Wagen, vermutlich ein grünes Cabrio, mit ausländischem Kennzeichen beobachtet.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten hier nicht zum Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon (04471) 1860-0 entgegen.