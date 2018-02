Lindern Bei einem Unfall am Dienstag um 9.30 Uhr in Lindern ist eine Frau schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Linderner und eine 20-jährige Werlterin waren in genannter Reihenfolge auf der Linderner Straße in Richtung Lastrup unterwegs. Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges bog nach links auf ein Grundstück ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der Werlterin, die zu diesem Zeitpunkt überholen wollte.

Die 20-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht und ihre 20-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Werlte, schwer verletzt. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.