Löningen /Cloppenburg Ein 20-jähriger Flüchtling ist der Ansicht, dass er in Deutschland so viel stehlen darf, wie er will. Am Dienstag stand er nun vor dem Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichts. Als die Richterin dem Angeklagten erklärte, dass seine Ansicht nicht den hiesigen Gesetzen und Regeln entspreche und dass er gar nicht stehlen dürfe, sagte der 20-Jährige zu der Vorsitzenden: „Du bist doof“.

Angeklagt war der 20-Jährige wegen zahlreicher Ladendiebstähle. Er ist der Meinung, dass das so in Ordnung sei. Wenn er keine Arbeit habe, dürfe er klauen, so der Angeklagte. Und als die Richterin ihm sagte, dass er das nicht dürfe, beleidigte er die Vorsitzende und nannte die deutschen Gesetze „Scheiß-Gesetze“.

Der 20-Jährige zeigte sich am Dienstag von Anfang an respektlos. Als das Gericht den Sitzungssaal betrat, blieb er einfach sitzen. Warum er denn nicht aufstehe, fragte ihn die Richterin. Das sei schließlich nicht nur so üblich, sondern auch Vorschrift, wenn ein Gericht den Sitzungssaal betrete. Der Angeklagte antwortete, dass er nicht wisse, wofür es sich lohnen würde, aufzustehen.

Der junge Mann wurde im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens immer renitenter. Um das Verfahren zu sichern und das Gericht zu schützen, rief die Vorsitzende dann Wachtmeister in den Sitzungssaal. Nach der Urteilsverkündung wollte der Angeklagte den Sitzungssaal nicht verlassen. Er musste von Wachtmeistern nach draußen gebracht werden.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einem dreiwöchigen Dauerarrest. Die Zeit soll er nutzen, um über seine eigenwillige Rechtsauffassung und über „doofe Richter“ nachzudenken. Es ist nun zu erwarten, dass der Angeklagte Berufung gegen das Urteil einlegt. Dann würde der Fall vor dem Oldenburger Landgericht neu aufgerollt.