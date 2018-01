Löningen /Cloppenburg Glimpflich davongekommen ist ein Pärchen aus Löningen, das durch einen massiven Drogenhandel ins Visier der Polizei geraten war. Das Cloppenburger Amtsgericht verurteilte den 20-Jährigen am Freitag zu 800 Euro und zur Teilnahme an einer Drogenberatung. Das Verfahren gegen die zwei Jahre jüngere Freundin des Angeklagten wurde gegen eine Geldauflage von 300 Euro eingestellt.

Der 20-Jährige konsumiert seit längerer Zeit Marihuana. Er hatte Kontakt zu einem Dealer, der ihm in 65 Fällen Drogen zum Eigenbedarf verkaufte. Dann aber konnte sich der Angeklagte das Rauschgift nicht mehr leisten. Sein Drogendealer wusste Rat. In Zukunft solle er für ihn Drogen verkaufen. So sei auch der eigene Konsum gesichert, hatte der Dealer dem Angeklagten erklärt.

Der 20-Jährige ging auf den Deal ein. Seine Freundin leistete Beihilfe, indem sie die Bücher des Angeklagten führte. Zunächst bezog der 20-Jährige 100 Gramm Marihuana von seinem Drogenlieferanten. Der Verkauf lief für den Angeklagten so gut, dass schon wenig später 100 Gramm Marihuana nachgeordert werden mussten. Als erstes hatte sich der Angeklagte dann selbst bedient. Er rauchte einen Joint, um dann mit seinem Auto nach Löningen zurückzufahren. Jetzt aber kam es ganz dicke für den 20-Jährigen. Er geriet in eine Polizeikontrolle. Die Drogen wurden gefunden und dann auch noch festgestellt, dass er unter Drogen Auto gefahren war.

Die Angeklagten sind nicht vorbestraft und haben einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Das wirkte sich besonders positiv aus. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Monate Jugendstrafe auf Bewährung für den 20-Jährigen gefordert.