Mann In Löningen Getötet: Nach Leichenfund nun Marihuana-Plantage auf Hof entdeckt

Löningen Eine professionell geführte Marihuana-Plantage hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta auf dem landwirtschaftlichen Hof im Löninger Ortsteil Madlage entdeckt, auf dem am 29. April die Leiche eines 57-Jährigen gefunden wurde. Dies sei das Ergebnis umfangreicher Ermittlungen in dem Todesfall, heißt es von der Polizei dazu am Montag.

Da bereits kurz nach der Tat ein dringender Tatverdacht gegen den 50-jährigen Bruder bestand, sitzt dieser seit dem 30. April auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg in Untersuchungshaft. Außerdem teilte die Polizei bereits kurz nach der Tat mit, dass der Bruder des Verstorbenen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen haben könnte.

Ob der Verstorbene eine Verbindung zur Plantage hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Aufklärung der Umstände des Todes des 57-Jährigen und der Hintergründe der Marihuana-Plantage wurde bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta eine etwa 20-köpfige Mordkommission eingerichtet.