Blaulicht: Drei Verletzte nach Zusammenstoß auf Bether Straße

Löningen /Molbergen /Cloppenburg /Cappeln Drei Insassen in zwei Fahrzeugen sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall gegen 16.30 Uhr auf der Bether Straße in Cloppenburg nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt worden. Der 21-jährige Fahrer eines BMW aus Cloppenburg, der von der B 72 kommend die Bether Straße in Richtung Zur Basilika überqueren wollte, hatte laut Polizeiangaben offenkundig den Opel Meriva übersehen, der die Bether Straße stadteinwärts befuhr. Im Opel wurde neben dem 67-jährigen Fahrer aus Cloppenburg die 45-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Cloppenburg, leicht verletzt. Auch der BMW-Fahrer erlitt leicht Verletzungen.

Neben dem Notarzt waren die Besatzungen von insgesamt drei Rettungswagen vor Ort. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

• Unfall in Löningen

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in der Nacht zu Samstag gegen 0 Uhr in Löningen vier Insassen eines Pkw zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben befuhr ein 42-jähriger Essener die Löninger Straße in Richtung Essen. Nach einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer sowie zwei Insassen, ein 22-Jähriger und ein 33-Jähriger (beide aus Löningen), wurden leicht verletzt. Der vierte Insasse, ein 40-Jähriger aus Quakenbrück, wurde schwer verletzt.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 7500 Euro.

• Flucht nach Kollision

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag zwischen 14.50 und 15 Uhr in Cappeln sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer einer weinroten Mercedes B-Klasse mit Cloppenburger Kennzeichen streifte laut Polizei beim Abbiegen von der Cloppenburger Straße in die Große Straße den Pkw eines bevorrechtigten 53-Jährigen aus Vechta, der von rechts kommend in die Cloppenburger Straße einbiegen wollte. Am Pkw des 53-Jährigen entstand geringer Sachschaden. Der unbekannte Mercedes-Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Dr.-Niemann-Straße fort. Der 53-Jährige konnte den Pkw bis nach Emstek, Zum Wehmers Weg, verfolgen.

Als er den unbekannte Fahrer dort auf den Vorfall aufmerksam machen wollte, fuhr dieser in unbekannte Richtung fort. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Fahrzeug des flüchtigen Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

• Ohne Führerschein

Ohne Führerschein war am Freitag ein 26-jähriger Garreler unterwegs, als Polizeibeamte ihn gegen 13 Uhr auf der Straße Niedriger Weg in Cloppenburg stoppten. Der Führerschein war ihm laut Polizeiangaben vor einem Monat durch ein Gericht entzogen worden. Gegen den Garreler wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

• Unter Alkoholeinfluss

Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 29-jähriger Autofahrer aus Molbergen, den die Beamten am Freitagabend gegen 22.10 Uhr auf der Cloppenburger Straße in Molbergen kontrollierten. Der Test ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.