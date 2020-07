Unfall In Lohe: Frau verliert Kontrolle über Pkw

Lohe Eine 63-jährige Ramsloherin ist beim einem Verkehrsunfall auf der Loher Straße (L 299) im Ortsteil Loher der Gemeinde Barßel am Dienstagmorgen, 21. Juli, leicht verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr fuhr die 63-Jährige auf der Loher Straße mit ihrem Pkw aus Elisabethfehn/Ramsloh kommend in Richtung Kreisverkehr.

Nach ersten Polizeiangaben verlor die Fahrerin in einer Linkskurve in Höhe der Abzweigung der Straße „Am Fuhrenkamp“ aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und geriet auf der anderen Straßenseite in einem Graben. Im Anschluss wurde die Fahrerin wurde von Rettungskräften der Freiwilligen Feuerwehr Barßel aus ihrem Fahrzeuge befreit. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.