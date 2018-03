Ovelgönne

Kein Breitband Im Gewerbegebiet 18 Jahre lang im digitalen Loch

Unternehmer Holger Sosath ist mit seiner Geduld langsam am Ende. Im Gewerbegebiet am Logemannsdeich in Ovelgönne holpert das Internet nur vor sich hin. Dabei sind Wirtschaftsbetriebe ganz besonders auf eine schnelle Datenübertragung angewiesen.